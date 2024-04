The AXE: annunciato il nuovo film del regista di culto Park Chan-wook

Dopo il successo del capolavoro neo-noir Decision to leave, il regista di culto Park Chan-wook ha annunciato il suo prossimo lungometraggio, intitolato The AXE.

Il progetto, che il regista sta sviluppando dall'inizio degli anni 2010, sarà un adattamento del romanzo di Donald E. Westlake del 1997 The Axe, che il leggendario regista Costa-Gavras ha adattato per la prima volta nel 2005. La commedia nera segue un chimico che perde il lavoro a causa dell'outsourcing. . Due anni dopo, ancora senza lavoro, trova una soluzione: eliminare fisicamente la possibile concorrenza, mettendosi alla ricerca delle persone che potrebbero soffiargli il lavoro e uccidendole una dopo l'altra.

I media coreani riferiscono anche che Lee Byung-hun, che ha lavorato con Park in Joint Security Area del 2000, e Son Ye-jin, saranno i protagonisti del progetto, le cui riprese dovrebbero iniziare verso la seconda metà di quest'anno. In base a questa sequenza temporale possiamo già provare ad immaginare che Park Chan-wook porterà il suo nuovo film al Festival di Cannes 2025, dato che l'autore coreano è ormai di casa sul tappeto rosso della Croisette.

Ovviamente il prossimo progetto in uscita per Park Chan-wook sarà la serie tv Il simpatizzante con Robert Downey Jr, nuovo titolo HBO in arrivo in Italia ad aprile come esclusiva Sky e NOW.

