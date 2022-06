The Aviator, Michael Mann lasciò il film a Martin Scorsese: ecco il motivo

Il progetto di The Aviator sembrava perfetto per un cineasta come Michael Mann. Eppure il regista decise di non lavorare al film. Howard Hughes e le sue manie potevano essere il prototipo perfetto del protagonista di un film di Mann, noto per la sua maniacale cura dei dettagli. Ma il film venne diretto da Martin Scorsese.

In una recente intervista Michael Mann ha dichiarato:"Solitamente penso di sapere cosa cercherò dopo e di solito si rivela sbagliato". In quel periodo aveva appena finito di lavorare ad Ali, un altro film biografico su un'icona americana gigantesca.



Sebbene Mann amasse la sceneggiatura di The Aviator scritta da John Logan e desiderasse ardentemente lavorare con Leonardo DiCaprio, ha dichiarato:"Sentivo che avrei realizzato una replica di ciò che avevo appena fatto".

E così Mann lavorò a Collateral:"Ciò che mi ha attratto in Collateral è stata l'opportunità di fare l'esatto contrario: un microcosmo, 12 ore, una notte, nessun cambio di costumi, due persone, due vite insignificanti, dentro un taxi; un piccolo lasso di tempo visto in grande. Ho ammirato la struttura rigorosa, simile ad una gemma dello script di Stuart Beattie. Ci sono state molte modifiche mentre ci preparavamo a girare ma la struttura era presente sin dall'inizio ed è stata estremamente interessante. Tutto questo ha indirizzato la mia decisione. Ho chiesto a Marty [Scorsese] se volesse fare The Aviator".



The Aviator è la storia della vita di Howard Hughes (Leonardo DiCaprio), un magnate e produttore cinematografico, nonché costruttore di aerei, affetto da disturbo paranoico e incallito donnaiolo. Nel cast anche Cate Blanchett nel ruolo di Katharine Hepburn, Gwen Stefani nel ruolo di Jean Harlow, Kate Beckinsale nei panni di Ava Gardner e Jude Law in quelli di Errol Flynn.



