The Aviator, da Johnny Depp a Edward Norton: tutti i biopic falliti su Howard Hughes

Ritrarre Howard Hughes in maniera efficace sul grande schermo non era un'impresa da poco: l'imprenditore statunitense era un personaggio eclettico e sfaccettato e solo un attore del calibro del buon Leonardo Di Caprio avrebbe potuto rendergli giustizia, nonostante in tanti prima di lui ci avessero provato.

Già, perché il The Aviator di Martin Scorsese non fu il primo tentativo di portare sul grande schermo la vita di Hughes: prima di lui tanti altri grandi nomi della regia e della recitazione avevano deciso di cimentarsi nell'impresa, non arrivando però mai a concludere qualcosa di concreto.

Il primo fu Warren Beatty durante la prima metà degli anni '80, mentre nel 1993 fu la volta del tentativo fallito di John Malkovic e Russ Smith; a questi fece seguito il film pensato da Allen ed Albert Hughes con l'intenzione di ingaggiare Johnny Depp nei panni di Howard, mentre negli anni successivi furono giudicate eccessive da Touchstone le pretese di circa 80 milioni di budget avanzate da Brian De Palma per un suo biopic sull'aviatore.

Nel 2000 fu invece annunciato un film diretto da Milos Forman con un certo Edward Norton nei panni di Hughes, mentre nel 2002 furono Christopher Nolan e Jim Carrey a tentare la grande impresa, finendo solo per ampliare il registro dei caduti. Insomma, cosa dire? Complimenti a Scorsese e Di Caprio per esserci riusciti! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di The Aviator.