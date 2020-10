The Avengers: ecco il trailer rimontato come fosse la Snyder Cut di Justice League

Dopo l'uscita del primo trailer ufficiale di Zack Snyder's Justice League, i fan della Marvel e della DC si sono sbizzarriti a rimontare i trailer dei film dei Marvel Studios nello stile dell'ultima opera attesissima sulla piattaforma HBO Max. Oggi è il turno del primo film dedicato agli Avengers, diretto da Joss Whedon e uscito nel lontano 2012.

Dopo aver presentato il logo di Disney+, il trailer rimontato di The Avengers parte con la riconoscibile Hallelujah di Leonard Cohen, canzone simbolo ormai del trailer di Zack Snyder's Justice League che il regista aveva già utilizzato in precedenza nella scena dell'amplesso tra Gufo Notturno e Spettro di Seta II nel suo adattamento di Watchmen. Questa volta l'artefice è il canale YouTube Soft Cape Productions che ha elaborato questa nuova versione del trailer di The Avengers, film campione d'incassi del 2012 e uno dei film più proficui della storia del cinema.

Il bello dei video fan made è che non devono rispettare i confini imposti da Marvel e DC, e gli autori possono creare interessanti crossover stilistici come questo. Probabilmente un trailer del genere non avrebbe sfigurato per gli Avengers, anche se il tono fin troppo serioso dei film di Snyder va a cozzare con l'atmosfera decisamente più scanzonata dei film Marvel.

Zack Snyder's Justice League, che avrà una durata di ben quattro ore e sarà suddiviso in quattro episodi da un'ora, riunisce lo straordinario cast di protagonisti composto da Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash) e Ray Fisher (Cyborg), oltre ad artisti del calibro di Amy Adams nel ruolo di Losi Lane, Diane Lane in quello di Martha Kent, Ciarán Hinds come il malvagio Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor, Joe Manganiello come Deathstroke e Ray Porter nei panni del villain Darkseid.