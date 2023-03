The Avengers, Robert Downey Jr nascondeva cibo sul set durante le riprese!

Era il 2012 quando i Marvel Studios lanciavano il loro primo evento crossover destinato a segnare la storia del cinema commerciale: The Avengers. Joss Whedon richiamò tutti i grandi volti del franchise in un unico film. Però, come al solito, ad attirare l'attenzione fu Robert Downey Jr, anche sul set.

L'attore è sempre stato famoso per la sua imprevedibilità sia per quanto riguarda le improvvisazioni che gli atteggiamenti impiegati sul set. Il suo spirito da "capobanda" ha sicuramente aiutato la Marvel a creare un team (anche attoriale) particolarmente affiatato sia davanti che dietro la telecamera. Mentre alcuni insider ipotizzano che Robert Downey Jr possa tornare in Secret Wars, l'attore più volte ha ricordato le sue avventure durante le riprese dei film del Marvel Studios.

Una delle più famose riguarda la sua abitudine di nascondere cibo sul set, in particolare quello del laboratorio presente a bordo dell'helicarrier nel quale Tony Stark si confronta per la prima volta con Bruce Banner. Nella scena il personaggio mangia diversi snack utilizzandoli anche per interagire durante la scena. Apparentemente nessuno era riuscito a trovare i nascondigli dove l'attore conservava il cibo quindi lasciarono che mangiasse durante le riprese e integrasse la cosa all'interno del film. Più volte l'attore ha spiegato quanto i serrati tempi di lavorazione a volte lo portassero a saltare il pranzo. Mangiare durante le scene era diventata quasi un'abitudine per lui.

Molto conoscono lo storico interprete di Iron Man solo per il contributo che ha dato all'interno del Marvel Cinematic Universe. Se vi va di approfondire qualcosa riguardo la sua carriera vi consigliamo il nostro speciale dei 5 migliori ruoli di Robert Downey Jr prima di Tony Stark. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!