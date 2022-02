The Avengers, Morena Baccarin: 'Dovevo essere nel film, ma la mia audizione fu pessima'

Sono tante le storie di parti mancate, specialmente all'interno del Marvel Cinematic Universe. E una di queste appartiene a Morena Baccarin, che avrebbe potuto essere in The Avengers, se non fosse stato per un provino davvero disastroso.

L'attrice di V era stata infatti chiamata da Joss Whedon per il primo film corale del MCU The Avengers, nel quale, se fosse stata scelta, avrebbe ricoperto il ruolo di... Maria Hill.

Morena Baccarin era infatti una finalista assieme a Cobie Smulders, ma a detta della stessa attrice, "non aveva capito nulla" della parte.

"Non avevo proprio afferrato il ruolo" ha raccontato ai microfoni del podcast di Josh Horowitz Happy Sad Confused "Mi ha fatto molto piacere che Joss [Whedon] mi chiese di partecipare. Mi continuava a ripetere che il personaggio era un po' come Sigourney Weaver in Alien, che aveva questa corazza questo lato più tosto. Ma io proprio non ci arrivavo, non riuscivo a capire, e non vedevo tutto questo sul copione. Non sono riuscita a entrare nel personaggio".

"Ho provato a fare uno screen test, ero lì con Cobie. Ci siamo confrontate, e io continuavo a pensare 'Otterrà lei la parte. Posso vederlo'. Joss voleva che avessi un lato più emotivo, ma da tenere a bada e fare la dura, e io ero lì che dicevo 'Non ho capito cosa vuoi che faccia, non ci riesco'".

Alla fine Morena Baccarin ha ottenuto comunque un ruolo in un film Marvel grazie a Deadpool con Ryan Reynolds, e poi è passata alla DC con Gotham.