The Avengers, Age of Ultron, Infinity War e Endgame torneranno al cinema in Cina?

In seguito alla riapertura di circa 500 cinema in tutta la Cina, sembra che quattro film del Marvel Cinematic Universe siano in procinto di tornare nelle sale proprio questa settimana. Si tratta di The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, che potrebbero davvero tornare nei cinema cinesi da domani.

Mentre il numero dei contagiati da Coronavirus danno finalmente segnali di calo, oltre 500 cinema in tutto il Paese sono stati riaperti e sembra che per l'occasione Marvel riporterà al cinema i quattro film del franchise dedicati agli Avengers.

I cinema di Xinjiang, Mongolia Interna, Sichuan, Qinghai, Henan, Fujian e Guangdong proietteranno le avventure dei supereroi Marvel ma certamente è difficile che si possa concretizzare un pienone.



Le persone sono ancora molto caute nelle uscite in pubblico, quindi potrebbe passare un po' di tempo prima che il botteghino cinese riscuota i benefici della riapertura.

Disney non ha ancora annunciato ufficialmente il ritorno degli Avengers nelle sale cinesi ma l'indiscrezione sembra che si possa concretizzare nel giro delle prossime ore.

Nel frattempo anche gli Avengers sono in quarantena. Chris Evans ha pubblicato un'immagine con il suo cane mentre vive questo periodo d'isolamento in casa.

Nel frattempo Karen Gillan si da al karaoke in quarantena, affiancandosi ad altre star che hanno condiviso dei momenti canori con i loro follower sui social, nel tentativo di portare un po' di serenità nelle case.