The Avengers: 8 anni fa usciva il primo, epico crossover MCU sui Vendicatori

Mentre solo pochi giorni fa festeggiavamo il primo anniversario dell'uscita di Avengers: Endgame, oggi ci ritroviamo a ricordare gli otto anni trascorsi dall'arrivo nelle sale del primo fondamentale capitolo dei crossover partoriti dai Marvel Stuidos sotto la guida di Kevin Feige. Parliamo del mitico The Avengers di Joss Whedon.

La pellicola che vide l'esordio al cinema del supergruppo noto come Vendicatori nei fumetti Marvel uscì infatti nelle sale americane il 4 maggio scorso (in Italia arrivò ben prima, il 25 aprile precedente) e fu anche il primo film dei Marvel Studios a raggiungere la fatidica cifra del miliardo di dollari di incasso, cifra poi raggiunta da numerosi altri film dello studio di Kevin Feige. Il film di Whedon fu anche il culmine della Fase Uno dell'Universo Cinematografico Marvel compoosto fino ad allora dai soli Iron Man, L'incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor e Captain America: Il primo vendicatore.

Nella sola notte d'apertura il film incassò circa 18 milioni di dollari, prima di stabilire il record del miglior weekend con la spaventosa cifra di 200 milioni di dollari in patria, con il film che avrebbe terminato la sua corsa a 1.5 miliardi di dollari, all'epoca il cinecomic con l'incasso più alto di tutti i tempi.

Il film, come sappiamo, ha generato tre sequel dall'incredibile successo: Avengers: Age of Ultron, diretto ancora da Whedon prima che le redini dei Vendicatori venissero ereditate da i fratelli Anthony e Joe Russo con il dittico Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, capace di diventare il film con il più alto incasso non solo tra i cinecomic ma della storia del cinema con 2.79 miliardi di dollari. Recentemente proprio i Russo hanno celebrato Endgame con un live-watch su Instagram insieme ai fan.