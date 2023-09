The Authority, svelato il cast del film DCU di James Gunn? I nomi fanno paura

The Authority, l'acclamato fumetto pubblicato dalla DC Comics sotto il marchio Wildstorm nel 1999, diventerà per la prima volta un film per i nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran, e sarà uno dei primissimi progetti del Capitolo 1: Dei e Mostri della saga reboot DCU.

Al momento non si hanno informazioni sul film, fatta eccezione per il fatto che, secondo i rumor, alcuni membri di Authority esordiranno in Superman: Legacy, il primo film della saga personalmente scritto e diretto da James Gunn. Ora però, secondo quanto anticipato dal famoso scooper e commentatore dell'industria John Rocha, una nuova voce di corridoio potrebbe fornire ai fan un'idea del tipo di cast che i DC Studios vogliono mettere insieme per il film.

Stando a Rocha il cast di The Authority metterà insieme nomi di un certo calibro, con Sam Worthington nei panni di Midnighter, Alexander Skarsgård nei panni di Apollo, Kiera Knightley nei panni di Jenny Sparks, Gerard Butler nei panni di Jack Hawksmoor, Keke Palmer nei panni dell'Ingegnere e Riz Ahmed nel ruolo del Dottore. Per quanto riguarda il villain, inoltre, Rocha sostiene che Ken Watanabe sia stato scelto per interpretare Kaizen Gamorra, dittatore della nazione insulare di Gamorra. Lo scooper si spinge addirittura oltre, menzionando Drew Goddard (Bad Times at the El Royale) come presunto sceneggiatore e Matthew Vaughn (Kingsman) come probabile regista del progetto.

Al momento della stesura di questo articolo, James Gunn non ha ancora screditato le informazioni diffuse da Rocha. Se questi attori avranno davvero a che fare con il film di The Authority, probabilmente i contatti con DC sono avvenuti prima dello sciopero del SAG-AFTRA dunque per avere novità al riguardo bisognerà aspettare la fine degli scioperi.

The Authority non ha attualmente una data di uscita ma farà parte del Capitolo 1: Dei e Mostri dei DC Studios.