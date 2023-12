The Authority, James Gunn rivela: 'Trovato lo sceneggiatore...' Ma chi sarà?

Nello stesso post in cui ha confermato l'arrivo di Maxwell Lord nel DCU, il regista e sceneggiatore James Gunn, deux ex machina dei DC Studios ha svelato tra i commenti che The Authority ha trovato il suo sceneggiatore.

Rispondendo ad un fan interessato ai rumor sul cast di The Authority, l'autore ha spiegato che il processo di casting per il film non è ancora iniziato ma aggiunto che i DC Studios hanno assegnato il progetto ad uno sceneggiatore già diverso tempo fa: "Il cast di The Authority non è ancora stato selezionato, ma abbiamo scelto lo sceneggiatore da molto tempo", ha scritto il regista di The Suicide Squad e Superman: Legacy.

A proposito di Superman: Legacy, ricordiamo che il film includerà almeno un membro del team di Authority, ovvero Engineer, che sarà interpretato dall'attrice semi-esordiente María Gabriela De Faría: ad oggi si tratta dell'unico nome noto associato ufficialmente a The Authority, sebbene nelle scorse settimane intorno al progetto sia circolato anche quello del regista Matthew Vaughn, noto per i film di X-Men, Kick-ass e Kingsman: lo stesso Vaughn ha confermato di essersi incontrato con James Gunn per parlare di un film DC, e le indiscrezioni lo vogliono come candidato numero uno per la regia del film. Per quanto riguarda l'identità dello sceneggiatore di The Authority, invece, nelle scorse settimane si è parlato di Jeremy Slater, sceneggiatore di Fantastici 4 (2015), Death Note (2017), The Umbrella Academy e Moon Knight dei Marvel Studios.

Ricordiamo che tra i tanti film del DCU già annunciati, ovvero Superman: Legacy, Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing e The Authority, solo Supergirl e The Authority rimangono al momento senza un regista associato, dato che gli altri saranno diretti rispettivamente da James Gunn, Andy Muschietti e James Mangold.