The Assistant: Julia Garner nel trailer del film sul caso di Harvey Weinstein

Il primo film che rappresenta sul grande schermo le spregevoli azioni dell'uomo che ha dato il via al movimento #MeToo, non mostra mai il diretto interessato. Harvey Weinstein non compare in The Assistant, il film diretto da Kitty Green, ma gli indizi del suo comportamento tossico e degli abusi sono visibili attraverso gli occhi di un'assistente.

Julia Garner si carica The Assistant sulle spalle in un ruolo che le sta facendo guadagnare diversi elogi. Ora abbiamo il primo trailer del thriller The Assistant, e il video regala il primo assaggio di un personaggio che molto probabilmente segnerà in maniera fondamentale la sua carriera.

The Assistant racconta un giorno della vita di Jane (Julia Garner), neo-laureata e aspirante produttrice cinematografica, che di recente ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni, come junior assistant di un potente magnate dell'entertainment.



La sua giornata è molto simile a quella di qualsiasi altra assistente: preparare il caffè, cambiare la carta nella fotocopiatrice, ordinare il pranzo, prendere i messaggi telefonici etc. Mentre Jane segue la sua routine quotidiana, noi con lei diventiamo sempre più consapevoli dell'abuso che insidiosamente colora ogni aspetto della sua giornata di lavoro, un accumulo costante contro cui Jane decide di prendere una posizione, solo per scoprire la reale profondità del sistema in cui è entrata.

Il film viene descritto come un'opera dal forte potere ipnotico, che scava nel desolante regno di Harvey Weinstein. Presentato al Telluride Film Festival, The Assistant è il primo lungometraggio di finzione per Kitty Green.