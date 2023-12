The Apprentice, primo sguardo a Sebastian Stan nei panni di Donald Trump: è pazzesco!

Il regista Ali Abbasi è impegnato nelle riprese del film biografico sull'ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Il New York Post ha pubblicato le prime immagini provenienti dal set del film che si sta girando a Toronto, con la star Marvel Sebastian Stan che interpreta una versione giovane di Donald Trump.

Il titolo del film, ancora provvisorio, è The Apprentice, come il titolo del programma condotto per diversi anni da Trump e conclusosi nel 2017. La produzione è iniziata lo scorso 29 novembre e il cast include anche Maria Bakalova nei panni di Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente e la star di Succession Jeremy Strong nel ruolo del celebre avvocato Roy Cohn. Sebastian Stan sarà Donald Trump, protagonista del film.



La trama di The Apprentice seguirà il periodo della vita di Trump dai venti ai trent'anni, quello dell'ascesa del futuro presidente sul mercato immobiliare di New York tra gli anni '70 e gli anni '80, nonché un approfondimento sul legame con il famigerato avvocato Cohn.

La sinossi del film descrive la produzione come "un'esplorazione del potere e dell'ambizione ambientata in un mondo di corruzione e inganno. È una storia di mentore/protetto che traccia le origini di una dinastia americana. Pieno di personaggi straordinari, rivela il costo morale e umano di una cultura definita da vincitori e vinti".



Sebastian Stan ha compiuto 41 anni da poco ed è pronto ad immergersi in questa avventura particolarmente insolita rispetto alla precedente filmografia che l'ha reso noto in tutto il mondo.