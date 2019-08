The Angry Birds Movie 2 incassa 2,6 milioni di dollari al debutto

Secondo quanto riporta Deadline, The Angry Birds Movie 2, il sequel del film basato sul celebre videogioco per dispositivi mobili, ha incassato 2,6 milioni di dollari nella giornata di martedì, al debutto nelle sale.

Il film si colloca così al quinto posto nella classifica del box office, dopo Hobbs & Shaw, Il Re Leone, Dora e la città perduta e Scary Stories to tell in the dark. La cifra è ovviamente destinata ad aumentare man mano che ci si avvicina al weekend.

E mentre qualcuno potrebbe sottovalutare il sequel di un film su una serie di videogiochi per cellulari, The Angry Birds Movie 2 ha ottenuto un punteggio decisamente alto tra i critici e il pubblico. Su Rotten Tomatoes, infatti, ha attualmente una valutazione "fresh" del 74%, uno dei migliori per un adattamento di un videogame.

Secondo la sinossi ufficiale sul sito di Sony Picture Animation, "Quando emerge una nuova minaccia che mette in pericolo l'Isola degli Uccelli e l'Isola dei Maiali, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride) e Mighty Eagle (Peter Dinklage) reclutano la sorella di Chuck Silver (Rachel Bloom) e si uniscono ai maiali Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e Garry (Sterling K. Brown) per stabilire una tregua e formare una superba squadra improbabile per salvare le loro case."

