The American Way: John Ridley e Jason Blum insieme per l'adattamento cinematografico

È oggi Variety a confermare che il premio Oscar John Ridley (12 Anni Schiavo) sta attualmente collaborando con il produttore Jason Blum per portare sul grande schermo un adattamento dell'opera a fumetti di Ridley, The American Way: Those Above and Those Below.

A dirigere il film dovremmo trovare lo stesso Ridley, così da trasporre al meglio la sua stessa miniserie pubblicata nel 2017 sotto l'etichetta Vertigo di DC Entertainment. The American Way: Those Above and Those Below fungeva da sequel alla graphic novel del 2007. Il racconto seguiva un squadra di supereroi degli anni '60 che era conosciuta come Civil Defense Corps. Il tutto ruotava poi intorno a Jason Fisher's New American, un uomo di colore dotato di super forza ma con una soglia di dolore limitata che dovrà affrontare il popolo americano mentre il resto della squadra vedrà fatto a pezzi dal razzismo e dagli omicidi.



Non il primo fumetto che è finito sotto l'egida della Blumhouse, dato che già lo Spawn di Todd McFarlane è stato opzionato per un adattamento che sarà diretto dallo stesso autore del fumetto e di cui attualmente si sta scrivendo la sceneggiatura. Altri titoli legati a Blum sono Get Out, Split e la saga di Insidious.