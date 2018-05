The American: Jake Gyllenhaal sarà il celebre compositore Leonard Bernstein

Dopo aver interpretato il maratoneta Jeff Bauman in Stronger, Jake Gyllenhaal tornerà nel genere biopic impersonando il celebre compositore Leonard Bernstein in The American.

Bernstein divenne direttore della New York Philharmonic Orchestra all’età di soli 25 anni e fu autore delle musiche per film celebri a Hollywood come West Side Story, Peter Pan e Fronte del porto. Secondo un sondaggio pubblicato dalla rivista Classic Voice nel dicembre 2011 è considerato il secondo più grande direttore d'orchestra di tutti i tempi dietro a Carlos Kleiber e davanti a Von Karajan e Toscanini.

Il film sarà diretto da Cary Fukunaga, noto per il suo lavoro nella prima stagione di True Detective e per aver diretto Beasts of No Nation per Netflix, piattaforma a cui farà ritorno con l’imminente serie Maniac, con Jonah Hill ed Emma Stone.

The American è scritto da Michael Mitnick, sceneggiatore di The Giver e di alcuni episodi di Vinyl, la serie prodotta e diretta da Martin Scorsese cancellata dopo appena una stagione. Gyllenhaal aveva già citato in precedenza West Side Story come una delle maggiori influenze sulla sua decisione di diventare attore, sembra quindi naturale che ricopra il ruolo dell’autore di quelle straordinarie musiche. In una nota, Fukunaga ha dichiarato: “West Side Story ha aiutato a cambiare il modo di capire e apprezzare la musica delle generazioni successive e Jake Gyllenhaal è il partner perfetto per portare alla vita questa storia e interpretare questa leggenda”.

Le riprese del film inizieranno in autunno e i diritti di distribuzione saranno messi in vendita al prossimo Festival di Cannes.