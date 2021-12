The Amazing Spider-Man, Shailene Woodley era Mary Jane: perché è stata tagliata dal film?

Qualche giorno fa abbiamo parlato della storia mai realizzata di The Amazing Spiderman 3, che grossomodo avrebbe adattato la celebre Saga del Clone, ma oggi vi chiediamo: sapete che nei film con Andrew Garfield l'attrice Shailene Woodley ha interpretato Mary Jane Watson?

Il celebre personaggio dell'universo di Spider-Man avrebbe fatto il suo debutto in The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro: Mary Jane sarebbe dovuta comparire in una serie di scene che avrebbero intervallato la narrazione principale, con l'ovvia intenzione di preparare il personaggio per il film successivo, nel quale avrebbe avuto un ruolo più importante. Dalle ricostruzioni, Mary Jane avrebbe incontrato Spider-Man sul luogo di lavoro (come in No Way Home, MJ in The Amazing 2 avrebbe lavorato in una tavola calda), e in seguito avrebbe conosciuto sia Peter che Gwen Stacy: in calce all'articolo potete trovare una foto di Emma Stone e Shailene Woodley che stanno girando una scena.

Sfortunatamente, però, queste sequenze sono state completamente tagliate dal montaggio finale del film (ironia della sorte, il film sarebbe stato in larga parte bocciato proprio per via delle sue tantissime trame mescolate caoticamente insieme). Il motivo? Molto semplice: in una delle scene MJ avrebbe interagito con Peter in maniera non necessariamente romantica ma inequivocabilmente dolce, in una sequenza pensata appositamente per suggerire una futura storia d'amore. Giustamente la Sony decise di tagliare la parte, perché avrebbe rischiato di sminuire il tragico finale riservato a Gwen e la sua importanza emotiva per Peter.

Non a caso, in Spider-Man: No Way Home il Peter di Andrew Garfield definisce Gwen come 'la sua MJ', a riprova del fatto che la parte tagliata di Shailene Woodley non può essere considerata canonica. Conoscevate questo retroscena su The Amazing Spider-Man 2? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.



Nel frattempo, secondo un nuovo rumor Emma Stone potrebbe tornare come Spider Gwen.