The Amazing Spider-Man: Michael Fassbender è Lizard nei primi concept art

Continuano a fuoriuscire alcuni inediti concept art dell'epoca della lavorazione del primo dei due The Amazing Spider-Man di Marc Webb e stavolta possiamo dare uno sguardo ad alcuni schizzi riservati al villain Lizard quando Michael Fassbender era stato collegato inizialmente alla parte.

Come sappiamo, il ruolo andò poi a Rhys Ifans, con il look del personaggio completamente modificato. Proprio l'aspetto del villain della pellicola fu uno degli elementi più criticati dai fan del film, ma all'epoca della pre-produzione si era pensato anche a una versione più umanoide e meno rettile. Come possiamo notare dal concept art condiviso da Jerad S.Marantz, Michael Fassbender ha un look decisamente diverso dal Lizard definitivo poi apparso in The Amazing Spider-Man. In didascalia l'artista ha scritto: "Qui alcuni concept realizzati per Amazing Spider-Man. Giocando con i molti volti tra quelli che potevo scegliere come riferimenti. Questo sarebbe stato una sorta di stato di mezzo nella trasformazione, non sono sicuro. Gli stavo aggiungendo un po' più di Michael Fassbender. A un certo punto fu considerato per il ruolo".

In effetti Fassbender all'epoca era a un punto di svolta nella propria carriera, essendo appena uscito dai film con Steve McQueen, con cui poi avrebbe ricollaborato in 12 anni schiavo e nello stesso anno in cui era iniziata la pre-produzione di The Amazing Spider-Man accettò invece il ruolo del giovane Magneto in X-Men: L'inizio, preferendo quindi dedicarsi al franchise dedicato ai mutanti della Fox, che sarebbe ritornato a ricoprire più volte fino all'ultimo X-Men: Dark Phoenix dello scorso anno.

Sempre Marantz in precedenza aveva già condiviso alcuni concept di Amazing Spider-Man dedicati a Rhino, il villain di Paul Giamatti introdotto sul finale di The Amazing Spider-Man 2 in vista del film sui Sinistri Sei affidato a Drew Goddard (Quella casa nel bosco) ma purtroppo mai realizzato.