The Amazing Spider-Man: Lizard era ancora più mostruoso nei primi concept

La versione live-action di Curt Connors/Lizard ha fatto il suo debutto in The Amazing Spider-Man, dove il villain è stato interpretato da Rhys Ifans in una versione che sarebbe potuta essere ancora più mostruosa di quanto visto sul grande schermo.

Jerad S. Marantz, concept artist che di recente ha anche condiviso alcune sue creazioni per il costume di Shazam!, ha infatti pubblicato su Instagram i concept iniziali di Lizard che ha realizzato per il film con Andrew Garfield: come potete vedere in calce, Marantz aveva pensato ad un aspetto quasi horror per la trasposizione del personaggio.

L'artista ha poi diffuso un suggestivo concept di Rhino, il villain di Paul Giamatti introdotto sul finale di The Amazing Spider-Man 2 in vista del film sui Sinistri Sei affidato a Drew Goddard (Quella casa nel bosco) ma purtroppo mai realizzato. Con la continua espansione dello Spider-verse di Sony, pronto ad accogliere nei prossimi mesi anche Morbius, è possibile che lo studio stia sviluppando una nuova versione del crossover tra i cattivi di Spidey.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i due personaggi in un film sui Sinistri Sei? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che lo spin-off senza titolo di Spider-Man è stato rimandato a data da definirsi a causa dell'emergenza Coronavirus.