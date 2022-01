The Amazing Spider-Man: nei film di Andrew Garfield c'erano anche Venom e Morbius!

Dopo il clamoroso successo di Spider-Man: No Way Home, la popolarità della saga di The Amazing Spider-Man è schizzata alle stelle, al punto che lo stesso Andrew Garfield si è detto pronto a tornare nei panni di Peter Parker per un nuovo film.

Non tutti però sanno che nel franchise di The Amazing Spider-Man apparvero anche Venom e Morbius, oggi due personaggi di punta della saga della Sony, interpretati rispettivamente da Tom Hardy e da Jared Leto.

Nello specifico, in The Amazing Spider-Man 2, durante una scena ambientata all'azienda della Oscorp, il giovane Harry Osborn scopre accidentalmente dei file segreti: questi file includono anticipazioni per la futura rivelazione dei Sinistri Sei - come noto un piano editoriale mai concretizzato in casa Sony - ma strizzando gli occhi si sono intravedere anche altri file molto particolari: uno è etichettato come "Venom Storage", un possibile riferimento al fatto che la Oscorp fosse in possesso del simbionte Venom già durante gli eventi del film; un altro invece è indirizzato al "Dr. Morbius", chiaramente Michael Morbius, il brillante scienziato destinato a diventare un vampiro (è possibile che Morbius in questo universo abbia lavorato per la Oscorp, proprio come gli altri cattivi del franchise, ovvero Lizard ed Electro).

L'inclusione di questi due grossi nomi del mondo di Spider-Man nel film con Andrew Garfield è molto interessante in retrospettiva, perché sembra confermare l'interesse nutrito dalla Sony per i personaggi: oggi, infatti, la saga cinematografica di Venom ha già messo a segno due capitoli campioni d'incasso, mentre quella di Morbius esordirà ad aprile prossimo dopo numerosi rinvii causati dalla pandemia.



