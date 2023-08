The Amazing Spider-Man, chi sarebbe stato il villain del terzo film con Andrew Garfield?

L'avventura di The Amazing Spider-Man si è conclusa forse troppo presto, o almeno molto prima di quello che Sony avrebbe immaginato: nei programmi della produzione c'era infatti già un terzo capitolo della saga con Andrew Garfield per il quale, ovviamente, si era già fatto il nome di qualche possibile villain.

Di concreto, chiaramente, non c'è mai stato nulla: la produzione del film non ha mai preso il via, ragion per cui se qualche attore fu contattato per prendervi parte la cosa non è mai andata oltre la semplice chiacchierata. I nomi, però, li conosciamo e considerando che i primi due The Amazing Spider-Man avevano evidentemente posto le basi per un arrivo dei Sinistri Sei è facile fare 2+2.

Le voci più insistenti parlavano ad esempio di una nuova versione di Norman Osborn/Green Goblin dopo quella iconica di Willem Dafoe, ma anche di un possibile Venom (reduce, d'altronde, dal fallimentare esperimento di Spider-Man 3) o dell'Avvoltoio (chissà, magari già interpretato da quel Michael Keaton che avrebbe poi fatto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe di lì a qualche anno).

Questi i nomi più probabili, ai quali vanno aggiunti altri soliti sospetti come Mysterio o Kraven il Cacciatore: e voi, chi avreste preferito? Fatecelo sapere nei commenti! Andrew Garfield, intanto, crede che la storia di The Amazing Spider-Man possa ancora proseguire.