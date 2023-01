The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield si trasforma in Venom nella fan art!

Sony ha diversi progetti in atto per l'universo di Spider-Man ma attualmente manca proprio lui: Spider-Man. I fan hanno presentato una petizione per consentire ad Andrew Garfield di proseguire il suo percorso nel franchise di Venom. Online è stata pubblicata una fan art che mostra un'idea per The Amazing Spider-Man 3.

Un concept che suggerisce l'idea di vedere Garfield nel sequel insieme al simbionte. Nell'immagine si vede il costume di Spider-Man che viene mescolato con il look nero di Venom.

Un'idea piuttosto inverosimile al momento ma gli appassionati cercano costantemente di fornire il loro punto di vista e degli spunti per futuri progetti. Sul nostro sito potete scoprire perché Andrew Garfield meritava The Amazing Spider-Man 3.



Sony è reduce dalla co-produzione di Spider-Man: No Way Home per il Marvel Cinematic Universe, il film preferito dai fan della tormentata Fase Quattro del franchise.

Joe Russo parlò in questi termini del film:"Penso che No Way Home sia incredibile, è stato fantastico. Ho pensato che fosse perfetto. È stato uno dei momenti migliori che ho trascorso al cinema da molto tempo, ed è stato bello non esserne coinvolto. Come fan del cinema potevo semplicemente sedermi in una sala e sorprendermi, ridere e piangere con tutti gli altri".



Andrew Garfield è tornato in Spider-Man: No Way Home dopo aver recitato nel ruolo di Peter Parker in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro.