The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield ha soffiato il ruolo a Joe Jonas: 'Ero distrutto'

Joe Jonas sarebbe potuto essere l'Uomo Ragno ma sfortunatamente per lui il ruolo da protagonista in The Amazing Spider-Man è poi finito ad Andrew Garfield che pur non avendolo mantenuto per molto tempo ha comunque dato il suo significativo contributo alla rappresentazione di questo importante personaggio Marvel.

In un'intervista rilasciata a Variety, la pop-star sposata con Sophie Turner ha ammesso di aver vissuto davvero male la bocciatura per questo ruolo: "In momenti come questo ti senti distrutto, sconfitto, ma poi ti rendi conto che chi è stato scelto al posto tuo è una persona davvero brillante. Anni fa ero in lizza per Spider-Man, era l’anno di Andrew Garfield. Ovviamente era lui quello giusto, ma all’epoca mi sembrava qualcosa di irrinunciabile. Il regista poi aveva diretto anche dei video musicali, perciò mi sembrava di avere seriamente una possibilità. Ma comunque, nonostante tutto, continuo ad amare l'idea di potermi mettere sempre alla prova".

Insomma, mentre i fan continuano a sognare sulla possibile realizzazione di The Amazing Spider-Man 3, Joe Jonas pur ammettendo di aver apprezzato l'interpretazione di Andrew Garfield per l'Uomo Ragno, non può far a meno di ricordare il dolore provato per aver perso un ruolo per lui tanto significativo come quello di Peter Parker.

E voi, come lo avreste visto nei panni di questo supereroe? Diteci la vostra nei commenti.