The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield: 'Sapevo che sarebbe stata una prigione dorata'

Ora che l’uscita di Spider-Man: No Way Home si fa sempre più vicina e i rumors aumentano, i fan stanno guardando anche al passato soprattutto all’eroe interpretato da Andrew Garfield prima che il franchise si riavviasse nuovamente.

Mentre i fan stanno aspettando con ansia il secondo trailer di Spider Man No Way Home per molti, l'interpretazione di Garfield di Peter Parker nei film di Amazing Spider-Man, è stata sicuramente una delle migliori. In una recente intervista con The Guardian, l'attore è tornato a riflettere sulla sua esperienza nei panni dell’arrampicamuri.



"Sono passato dall'essere un ragazzo ingenuo a crescere", ha spiegato Garfield nell'intervista. "Come avrei mai potuto immaginare che sarebbe stata un'esperienza pura? Ci sono milioni di dollari in gioco ed è questo che guida la nave. È stato un grande risveglio e ha fatto male. Aggiungi le forze di mercato e improvvisamente l'attenzione è meno sull'anima del progetto e più sull'assicurarci di fare più soldi possibile. E l'ho trovato straziante. Il denaro è la cosa che ha corrotto tutti noi e ha portato al terribile collasso ecologico sotto il quale stiamo tutti per morire. Sto solo scherzando, sto solo scherzando!" ha aggiunto Garfield con una risata, prima di continuare, "Voglio dire, ci vorranno un sacco di anni prima che ciò accada".



Garfield ha fatto commenti simili in un'intervista con Total Film all'inizio di questo autunno, rivelando perché non era soddisfatto del suo precedente lavoro come Spider-Man: "Sì, l'unica cosa che sapevo era che sarebbe stata una sfida sotto l'aspetto della fama. Sapevo che sarebbe stata una prigione dorata...come persona creativa, sapevo che avrei dovuto bilanciare il tutto con il teatro e aspettando che arrivassero i film giusti per assicurarmi di rimanere un attore, piuttosto che questa idea di una star del cinema."



In precedenza Garfield ha ammesso di essersi odiato in The Social Network, non è la prima volta che l'attore esterna questo tipo di commenti sulla sua carriera.