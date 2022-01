The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield ricorda: 'Capii che tutto sarebbe cambiato'

Ci sono ruoli che cambiano per sempre la carriera di un attore, ma anche la sua vita privata: è il caso di Spider-Man, che per Andrew Garfield ha rappresentato la vera e propria svolta dal punto di vista professionale e non solo, come ricordato dall'attore stesso nel corso di un'intervista rilasciata in compagnia di Dakota Johnson.

Ricordando i giorni dell'uscita di The Social Network, infatti, Garfield ha parlato del momento in cui seppe di esser stato scelto come protagonista del cinecomic in cui avremmo potuto vedere Michael Fassbender nei panni di Lizard: "Capii che tutto sarebbe cambiato. [...] Avrei fatto parte di questo nuovo mondo che avvertivo come straniero, selvaggio" sono state le parole della star di Tick, Tick... Boom!

Garfield ha poi paragonato le sensazioni provate a quelle vissute da Dakota Johnson per le scene di sesso di 50 Sfumature di Grigio, ammettendo di essersi sentito nudo, vulnerabile e come dato in pasto al mondo intero: "Mettere dei paletti diventò un problema. [...] Penso che sia importantissimo continuare a considerarmi qualcosa di sacro, considerare la mia vita qualcosa di sacro, in modo da sentirmi libero di andare avanti e dare tutto me stesso sul lavoro".

Cosa ne pensate? Credete che la carriera di Garfield sarebbe decollata comunque senza Peter Parker? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su The Amazing Spider-Man.