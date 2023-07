The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield e Emma Stone arrivano su Disney+?

The Amazing Spider-Man 2 sarà finalmente disponibile sulla piattaforma di streaming Disney+ a partire da agosto 2023, almeno negli USA. Ancora non è chiaro se il film entrerà anche a far parte del catalogo italiano, ma il fatto che la battaglia per i diritti d’autore sia giunta a una svolta di questo tipo può far bene sperare.

Dopo avervi mostrato il bellissimo Funko pop di Gwen Stacy di The Amazing Spider-Man 2 ci giunge l’indiscrezione riportata da CBR che sul catalogo americano di Disney+ arriverà il film diretto da Marc Webb, con protagonista Andrew Garfield e con nel cast principale nomi d’eccezione quali Jamie Foxx ed Emma Stone in un film che non è stato accolto nel migliore dei modi dai fan dell’eroe.

Il film raggiungerà i tanti altri prodotti dedicati all’eroe newyorkese che sono già presenti sulla piattaforma della casa di Topolino e che sono usciti nel corso degli anni rappresentando varie versioni di Spider-Man.

Questa la sinossi del film del 2014: “La vita dello studente Peter Parker viene sconvolta dall'arrivo di nuovi pericolosi avversari. Nei panni dell'Uomo Ragno, deve proteggere i propri cari e la città di New York da questa letale minaccia”.

In attesa di capire se il film sarà disponibile anche sulla versione italiana dell’app, vi lasciamo alla recensione di The Amazing Spider-Man 2.