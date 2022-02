The Amazing Spider-Man 3, anche Tom Holland spera nel film con Andrew Garfield!

Il ritorno di Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home ha riportato in auge il Peter Parker interpretato dalla star di Tick, Tick... Boom!, a onor del vero sempre apprezzato dai fan ma mai supportato da film all'altezza. Che la comparsa nel Marvel Cinematic Universe possa essere il trampolino di lancio per una nuova occasione?

Da giorni si parla infatti ormai sempre più insistentemente dell'arrivo di un The Amazing Spider-Man 3, magari sfruttando anche il Venom di Tom Hardy come villain: voci che non trovano ancora conferme ufficiali, ma che appaiono via via più concrete, soprattutto grazie all'endorsement di qualcuno che potrebbe avere un minimo di voce in capitolo.

L'ultimo a dirsi assolutamente favorevole all'operazione è stato ad esempio Tom Holland: il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe ha appoggiato senza mezzi termini l'idea di un The Amazing Spider-Man 3, dicendosi assolutamente entusiasta dell'idea di poter vedere nuovamente all'opera il collega con cui ha finalmente potuto collaborare nel film uscito lo scorso dicembre.

Nel nostro nuovo video ripercorriamo tutte le tappe di questo tam-tam mediatico, incrociando le dita perché la cosa diventi al più presto realtà: e voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quanti anni dovrebbe avere il Peter Parker di Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man 3.