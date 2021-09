The Amazing Spider-Man 3: storia e segreti del film mai realizzato con Andrew Garfield

Prima di iniziare la partnership con Disney per far debuttare Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, la Sony Pictures era pronta a continuare la saga con protagonista Andrew Garfield: ma che tipo di storia avrebbe raccontato The Amazing Spider-Man 3? Scopriamolo insieme.

A causa dell'accoglienza negativa riservata a The Amazing Spider-Man 2, la seconda serie cinematografica di Spider-Man venne interrotta tra il 2014 e il 2015, con un terzo episodio già fissato per il 2016. Guardando Il potere di Electro è chiaro come Sony volesse seguire il modello dei Marvel Studios e creare un proprio universo cinematografico interconnesso, riempiendo la trama di nemici e sottotrame. Di conseguenza, il terzo film non venne mai realizzato, e la serie ricominciò all'interno del MCU e con protagonista un nuovo Peter Parker, il giovane Tom Holland.

Ma se la saga di Andrew Garfield fosse andata avanti, come sarebbe stata? Diciamo, piuttosto strana. Con un titolo provvisorio eclatante e allo stesso tempo molto specifico e in anticipo su Matrix 4 - le fonti parlano nientemeno che di un 'The Amazing Spider-Man 3: Resurrection' - il film avrebbe seguito Peter Parker nel tentativo di riportare in vita i cari che aveva perduto, in particolare la Gwen Stacy di Emma Stone. L'attore Chris Cooper - che ha interpretato Norman Osborn nel secondo film - in passato ha rivelato a CBR che in The Amazing Spider-Man 3 avrebbe avuto un ruolo centrale, mentre Denis Leary, interprete del capitano Stacy, il padre di Gwen, aveva confermato che 'Resurrection' avrebbe seguito il tentativo di Spider-Man di "rigenerare" i defunti.

Purtroppo non ci sono altri dettagli relativi al film, ma va notato che la saga diretta da Marc Webb è stata da sempre molto votata al lato 'scientifico' di Peter Parker e agli esperimenti segreti di suo padre, e prendendo in considerazione i fumetti Marvel è possibile che la storia del film si sarebbe ispirata alla Saga del Clone, magari nella versione della serie "Ultimate Spider-Man" di Brian M. Bendis. Tra l'altro Sony aveva in programma anche un The Amazing Spider-Man 4, previsto per il 2018, dunque è chiaro quanto fossero ambiziosi i progetti del franchise.

