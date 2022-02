The Amazing Spider-Man 3: ecco Spider-Gwen e Peter Parker in una nuova concept art!

Ormai tutti chiedono The Amazing Spider-Man 3, e sul web spopola l'hashtag #maketasm3. No Way Home ha infatti aperto alla possibilità di un sequel per il Peter Parker interpretato da Andrew Garfield. Ovviamente tutti sperano nel ritorno di Emma Stone nei panni di Spider-Gwen. Ecco una nuova concept art che la raffigura accanto al Peter di Garfield!

Molti si chiedono cosa abbia in mente la Sony per questo personaggio. Considerando il nuovo ruolo del Multiverso nell'MCU, infatti, secondo molti potrebbe arrivare in TASM3 anche una versione di Spider-Gwen proveniente da un altro universo. Tuttavia, com'è chiaro anche da questa concept art (che troverete in fondo all'articolo), in molti vorrebbero il ritorno di Emma Stone nel ruolo.

L'opera, realizzata da Rahal Nejraoui, mette in luce un design molto interessante per il costume di Spider-Gwen, che vediamo in bianco con dei riporti che ricordano il costume di Andrew Garfield, e un cappuccio. Certo, nel caso di un possibile ritorno, sarebbe interessante vedere un confronto tra lei e Peter, che ad un faccia a faccia con Gwen sicuramente farebbe fatica a contenere le emozioni.

In ogni caso bisognerà ancora attendere la conferma di un eventuale terzo capitolo. Sicuramente le parole di BossLogic fanno ben sperare, ma manca ancora una dichiarazione ufficiale. Ormai sembra solo questione di tempo.