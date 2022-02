The Amazing Spider-Man 3, il poster che vi farà sognare con Andrew Garfield e Venom

The Amazing Spiderman 3 è uno dei film più chiacchierati del momento sui social nonostante la sua esistenza sia solo un rumor non confermato, ma ciò non ha impedito all'artista César Castillo Marquez di creare uno splendido poster fan-made con Andrew Garfield e Venom.

Il poster, come al solito disponibile in calce, è accompagnato da uno screenshot di Spider-Man: The Animated Series e mostra Peter Parker di Andrew Garfield che viene trascinato in due direzioni diverse dal suo alter ego di Spider-Man e il simbionte Venom. Come altri poster fan-made per il film, il post è sottotitolato con l'hashtag #MakeTASM3", diventato un trend nelle ultime settimane, specialmente dopo il misterioso teaser di BossLogic e Sony.

Andrew Garfield ha recentemente ripreso il ruolo di Peter Parker/Spider-Man in Spider-Man: No Way Home, insieme a Tobey Maguire e ovviamente all'Uomo Ragno del Marvel Cinematic Universe, Tom Holland. In precedenza, la sua ultima apparizione nei panni di Peter Parker era stata in The Amazing Spider-Man 2 di Marc Webb, uscito nel 2014 come sequel di The Amazing Spider-Man, distribuito nel 2012. Il terzo film della saga era stato programmato per il 2016, con un quarto previsto nel 2018, tuttavia quei piani vennero accantonati quando Marvel e Sony raggiunsero un accordo per l'apparizione di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo voi Andrew Garfield tornerà ancora una volta nel ruolo di Spider-Man? Vi terremo aggiornati.