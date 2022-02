The Amazing Spider-Man 3: quante possibilità ci sono che il film si faccia?

Andrew Garfield si è detto disponibile a tornare nei panni del supereroe, e oltre ai fan che hanno invaso Twitter, anche Tom Holland chiede The Amazing Spider-Man 3. Insomma, sembra che proprio tutti vogliano il ritorno del Peter Parker di Garfield in un film standalone. Dunque ora ci si chiede: accadrà? Ecco quante sono secondo noi quali sono le possibilità.

Dopo quasi due mesi di chiacchiere, sembra che ormai manchi solo l'ufficialità. Infatti il ritrovato amore per lo Spider-Man di Garfield non è passato inosservato dalla Sony, e secondo alcune fonti interne ci si sarebbe già iniziati a muoversi. L'introduzione del Multiverso, infatti, apre nuove strade anche per lo Spider-Verse, e dunque ci sarebbe spazio per tutte le versioni dell'Uomo Ragno potenzialmente.

A darci indicazioni più precise sulle possibilità che The Amazing Spider-Man 3 arrivi è l'incontro di BossLogic con la Sony. L'artista, subito dopo questo colloquio, ha pubblicato un motion poster raffigurante la mano di quello che sembra essere l'Uomo Ragno di Garfield in un liquido nero, che dovrebbe raffigurare Venom. Nella didascalia, in cui BossLogic dice che i lavori stanno per iniziare, l'artista definisce l'incontro "amazing".

Considerando dunque il Multiverso, la disponibilità dell'attore, la richiesta dei fan e gli indizi, sembra che le possibilità di vedere The Amazing Spider-Man 3 siano concrete. Adesso speriamo, ovviamente, in un annuncio ufficiale.