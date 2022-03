The Amazing Spider-Man 3, parla Andrew Garfield: 'Tanto non credete a ciò che ho da dire'

Dopo la risposta di Sony ai fan di Spiderman che vogliono un nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno 'Amazing', in queste ore è stato proprio Andrew Garfield a parlare di The Amazing Spiderman 3 commentando la situazione.

Ovviamente lo ha fatto a modo suo, smarcandosi da una richiesta di commento da parte dell'Hollywood Reporter, i cui microfoni lo hanno intercettato sul tappeto rosso degli Academy Awards: "Nessun aggiornamento da parte mia. su The Amazing Spider-Man 3" ha scherzato Andrew Garfield. "Tanto nessuno crederà mai a ciò che dico. Sarà un mio problema per sempre, forse."

Il riferimento è alle tante interviste rilasciate prima dell'uscita di Spider-Man: No Way Home, durante le quali Andrew Garfield ha ripetutamente mentito senza colpo ferire sul suo ritorno nei panni di Peter Parker al fianco di Tom Holland. Dopo l'uscita del film, invece, l'attore si 'tolto la maschera' e ha dichiarato di essere disposto a continuare la saga di The Amazing Spider-Man: "È un personaggio che avrà sempre un significato importante per me, e se dovessimo trovare un modo per continuare a raccontare la sua storia rispettando i temi intorno ai quali Stan Lee ha costruito quel mondo, sarei disposto a tornare ancora. Sono molto, molto aperto a questo eventualità, ma ripeto: dovrebbe essere una storia molto, molto speciale e significativa, divertente e piena di gioia, come è stato con No Way Home."

Nel frattempo, i fan sono in fibrillazione perché il regista di Morbius ha anticipato che lo Spiderman dell universo di Sony sarà rivelato molto presto: che si tratti davvero di Andrew Garfield? Staremo a vedere.