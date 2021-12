The Amazing Spider-Man 3, il film si farà? Scoprilo nel nostro video su Everyeye Plus

Da settimane circolano voci sulla possibile produzione di The Amazing Spider-Man 3, che significherebbe il ritorno di Andrew Garfield nei panni del suo personaggio più celebre, Peter Parker. Ma sarà davvero così? Ci sarà davvero un nuovo capitolo di Spider-Man con Andrew Garfield di nuovo nel costume rossoblu dell'Uomo Ragno?

Sul ritorno di Andrew Garfield nei panni di Spider-Man in un nuovo film dopo il dittico di Marc Webb se ne parla da diversi giorni e addirittura su Twitter è diventato trend topic l'hashtag #TheAmazingSpiderMan3.



Nel nostro nuovo video disponibile sul canale YouTube Everyeye Plus, cerchiamo di capire cosa potrebbe riservare eventualmente un'eventuale produzione che vedrebbe il ritorno di Garfield nel ruolo attualmente occupato nel Marvel Cinematic Universe da Tom Holland.

Quale potrebbe essere la trama? Chi potrebbe includere la narrazione di un eventuale The Amazing Spider-Man 3?



In ogni caso c'è che sostiene che forse sarebbe meglio una serie tv di The Amazing Spider-Man 3 rispetto ad un film. Voi cosa ne pensate?

Nel frattempo potete scoprire la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il nuovo film MCU di Jon Watts con protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, con Zendaya nei panni di MJ Jones e i celebri villain del passato pronti a tornare: da Alfred Molina nel ruolo del famigerato Doctor Octopus a Willem Dafoe in quello di Norman Osborn/Green Goblin.