The Amazing Spider-Man 3, i fan in rivolta: spopola l'hashtag #MakeTASM3!

Abbiamo già avuto in passato la prova di quanto i social possano far valere la propria influenza, quando si tratta di regalare una seconda opportunità a franchise non particolarmente fortunati (vi dicono nulla Justice League e Snyder Cut?): perché, allora, non provare a ripetere l'impresa per The Amazing Spider-Man 3?

Il ritorno di Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home ha fatto sì che il Peter Parker della star di Tick, Tick... Boom! tornasse sulla cresta dell'onda: nelle ultime ore persino Tom Holland si è esposto, dicendosi speranzoso di poter vedere sul grande schermo un terzo capitolo della saga conclusasi prematuramente nel 2014 e dando il via ad una vera e propria sommossa sui social.

Twitter ha infatti registrato in questi ultimi giorni una vera e propria esplosione di post con tanto di hashtag #MakeTASM3, naturalmente finito nei trend nel giro di poche ore: "Dovremmo dare a Tom ciò che vuole", "Tom Holland lo vuole, Andrew Garfield lo vuole, SONY DACCI THE AMAZING SPIDER-MAN 3!", "Andrew merita il suo terzo film" sono alcuni dei post che è possibile leggere in queste ore sul social dei cinguettii.

E voi, da che parte state? Siete anche voi tra coloro che sperano che Sony faccia la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, BossLogic ha incontrato Sony per un progetto che sembrerebbe coinvolgere Garfield, Emma Stone... E Venom!