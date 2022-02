The Amazing Spider-Man 3, c'è anche Venom nel nuovo poster fan-made!

Sognare, si sa, non costa nulla: nonostante Sony e Marvel sembrino ancora ben lontane dall'annunciare qualcosa al riguardo, dunque, perché non portarsi avanti con il lavoro e cominciare a buttar giù qualcosa per un eventuale The Amazing Spider-Man 3? Detto, fatto: i fan, come sempre in questi casi, sono già all'opera da tempo.

Mentre Andrew Garfield parla del suo futuro dopo Spider-Man: No Way Home, dribblando saggiamente qualunque domanda sulla possibilità di un ritorno nei panni di Peter Parker, un nuovo poster fan-made torna quindi a darci un'idea di ciò che potremmo vedere in un possibile terzo capitolo della sfortunatissima saga conclusasi (per ora) nel 2014.

L'universo Sony attuale permette, ovviamente, di attingere anche a personaggi all'epoca ancora non apparsi sul grande schermo: chi meglio di Venom, allora, per dare al Peter di Andrew Garfield il bentornato dopo un'assenza durata quasi un decennio? Il nuovo poster mette infatti proprio il simbionte interpretato da Tom Hardy al centro della storia, lasciandoci immaginare le enormi potenzialità di un crossover soltanto sfiorato nella prima scena post-credit di Spider-Man: No Way Home.

Cosa ne dite? Pensate che Venom possa essere il villain giusto per accogliere nuovamente Garfield nell'universo Sony? Fatecelo sapere nei commenti! Una recente concept-art di The Amazing Spider-Man 3, intanto, ci ha mostrato l'indimenticata coppia Peter Parker/Gwen Stacy.