The Amazing Spider-Man 3, tutte le domande a cui il film con Garfield dovrebbe rispondere

Ci è stato finalmente raccontato come sarebbe stato The Amazing Spider-Man 3, e adesso che la possibilità dell'arrivo di un terzo capitolo si fa concreta, i fan si chiedono: cosa dovremmo vedere e a quali domande dovrebbe rispondere il prossimo film con Garfield? Ecco alcune idee.

Sicuramente un terzo capitolo dovrebbe darci risposte circa i genitori di Peter. Infatti il piano sui due era ben preciso, e prevedeva probabilmente che fossero coinvolti come spie. Tuttavia, nonostante alcune semine che ci sono state nei primi due capitoli, le risposte che sarebbero dovute arrivare nel terzo film non sono mai giunte. Dunque sarebbe interessante vedere lo sviluppo di questa vicenda.

Un'altra questione è quella che riguarda Gwen. Tornerà come Spider-Gwen? Probabilmente sì, è il terzo capitolo potrebbe essere quello in cui potrebbe accadere. Come avrà affrontato la perdita Peter, e cosa comporterà questo in lui? Qualcosa che abbiamo intravisto in No Way Home, ma che speriamo possa essere approfondito in The Amazing Spider-Man 3.

Questo ci porta a MJ: nascerà una storia tra lei e Peter o si metterà da parte la vita sentimentale del supereroe? Probabilmente accadrà la prima cosa, perché sembra che ad un certo punto debba arrivare il momento di andare avanti per lui.

E infine c'è la risposta all'ultima domanda: quando affronterà un alieno? Questa è una questione che è stata messa in luce proprio dallo Spider-Man di Garfield in No Way Home, dove dice di non aver mai affrontato i tipi di nemici che i suoi colleghi hanno sconfitto. E la risposta a questa domanda potrebbe essere molto interessante per la Sony, che a questo punto potrebbe finalmente portare sui nostri schermi un incontro tra Spider-Man e il Venom di Tom Hardy, che i fan attendono da molto. Che ne pensate?