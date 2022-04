The Amazing Spider-Man 3: il crossover con Venom è già realtà in questa fan-art!

Pochi film hanno sconvolto e riportato in auge una fetta dell'industria dei cinecomic come No Way Home. Persino una saga tanto criticata come quella di The Amazing Spider-Man ne sta giovando con il tanto agognato annuncio di un terzo capitolo con Andrew Garfield. E stando alle preghiere dei fan, potrebbe unirsi con il terzo su Venom.

Ancora qualche settimana e saranno passati già sei mesi da quando il terzo capitolo della Home Saga ha fatto il suo ingresso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. E il tassello successivo dell’MCU rappresentato dal comunque attesissimo Doctor Strange 2 non è ancora riuscito a scalzare No Way Home dalle principali discussioni di settore, per il modo in cui è riuscito a riportare in auge l’interesse, anche produttivo, per qualunque film o saga sull’Uomo Ragno si sia vista fino a questo momento. Il ritorno più discusso, ora anche dallo stesso regista, è lo Spider Man 4 di Sam Raimi.

Ma appena il film MCU uscì, considerando l’età di Tobey Maguire, per il ritorno più probabile si scommetteva su Andrew Garfield. Ora, i nuovi capitoli di Sony Pictures appena sbarcati o attualmente in lavorazione all’interno del suo universo di cinecomic, alimentano ulteriormente la speranza nei fan. Basti solo considerare la quantità di easter egg a Spider Man in Morbius, che sembrano chiaramente voler lanciare l’amo e aprirsi uno spiraglio per il ritorno dell’Arrampicamuri, anche se Morbius è stato un disastro al botteghino. Di fan-art in questa direzione ne abbiamo viste numerose, ma ora una creata dall’utente @spdrmnkyxxiii e che trovate in calce all’articolo ci mostra un crossover in grado di risollevare due franchise in una volta.

Il primo è quello, in naftalina ormai da anni, con Andrew Grafield. Il secondo è quello col Venom di Tom Hardy, il cui secondo capitolo sembra essersi risolto in un fallimento di critica così come lo era stato quello su The Amazing Spider-Man. Giorni fa avevamo assistito a un mashup dei costumi di Spider Man in tutte e tre le sue incarnazioni, ma in quest’ultima vediamo invece Garfield unirsi al simbionte Venom. Considerando il lavoro che Sony Pictures sta portando avanti con i villan di Spider-Man, un crossover con i Sinistri Sei potrebbe essere la direzione più allettante, ora che i vari universi sono stati riuniti sotto il cappello del Multiverso, dal potenziale narrativo enorme. Voi, fra i tanti possibili ensemble, quale vorreste di più? Ditecelo nei commenti!