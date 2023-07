The Amazing Spider-Man 3, cosa sappiamo sul possibile sequel che ancora non esiste

The Amazing Spider-Man 2 sta per arrivare su Disney+, dunque quale miglior momento per andare alla scoperta di come sarebbe stato The Amazing Spider-Man 3 se Sony Pictures avesse proseguito la saga con Andrew Garfield e Emma Stone?

Dalle - per la verità poche - informazioni note su The Amazing Spider-Man 3, trapelate per vie traverse nel corso degli anni, sappiamo che direzione avrebbero preso la saga con Andrew Garfield se Sony Pictures non avesse avviato la famosa partnership con i Marvel Studios per rilanciare il personaggio di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe con il volto di Tom Holland.

Ad esempio, un titolo provvisorio abbastanza eclatante trapelato negli anni successi alla cancellazione del progetto parlava di un 'The Amazing Spider-Man 3: Resurrection', con la trama che appunto avrebbe avuto a che fare con 'la resurrezione' di alcuni personaggi del passato legandosi in modo abbastanza diretto con la famosa Saga del Clone dei fumetti Ultimate Marvel: il film infatti avrebbe seguito Peter Parker nel tentativo di riportare in vita i cari che aveva perduto, in particolare la Gwen Stacy di Emma Stone. Chris Cooper, che ha interpretato Norman Osborn nel secondo film, in un'intervista con CBR anticipò di avere un ruolo centrale nel nuovo episodio mentre Denis Leary, interprete del capitano Stacy, il padre di Gwen, rivelò che The Amazing Spider-Man: Resurrection avrebbe seguito il tentativo di Spider-Man di "rigenerare" i defunti.

Purtroppo i dettagli relativi al film finiscono qui, ma va notato che la storia avrebbe avuto certamente un ampio respiro dato che Sony aveva in programma anche un The Amazing Spider-Man 4, previsto allora per il 2018, dunque è chiaro quanto fossero ambiziosi i progetti del franchise.

