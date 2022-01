The Amazing Spider-Man 3: arriva Venom? Ecco gli ultimi indizi

Bosslogic ha incontrato la Sony. A farcelo sapere è stato proprio un post Instagram dell'artista. Si vocifera ormai da tempo dell'arrivo di un terzo film di The Amazing Spider-Man, e ora ci si chiede: che possa coinvolgere anche Venom?

Infatti, se ricordate bene, in No Way Home il personaggio interpretato da Andrew Garfield dice espressamente di essere l'unico dei tre Peter a non aver mai affrontato un alieno. E il simbionte è proprio uno di questi. A questo punto la Sony potrebbe finalmente cogliere la palla al balzo, rispondendo alle varie richieste dei fan, e facendo così incontrare Spider-Man e Venom. Che questo accada in Venom 3 o in The Amazing Spider-Man 3 è ancora tutto da capire.

La pista si fa ormai sempre più calda, soprattutto dopo il post precedentemente citato. Infatti Bosslogic ha condiviso la foto di un guanto dell'Uomo Ragno, che per texture sembrerebbe proprio quello del Peter di Garfield, immerso in una melma scura. Impossibile non riconoscere quest'ultima: Venom. Nella descrizione alla foto l'Art Director definiva l'incontro con la Sony "amazing", specificando poi che adesso avranno inizio i lavori.

Voi cosa ne pensate? Il Venom di Tom Hardy si scontrerà con lo Spider-Man di Andrew Garfield nei prossimi capitoli? A voi la parola.