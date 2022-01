The Amazing Spider-Man 3, quanti anni avrebbe Peter se il film Sony esistesse?

No Way Home ha puntato nuovamente i riflettori sullo Spider-Man di Andrew Garfield, riaprendo le possibilità per un ipotetico arrivo di The Amazing Spider-Man 3. Il terzo capitolo, infatti, era previsto ai tempi, ma fu poi cancellato dalla Sony che ha puntato su un reboot. Ma se oggi si facesse, quanti anni avrebbe il Peter di Garfield?

Partiamo subito con il chiarire quanti anni ha il Peter di Garfield in No Way Home. Nel MCU, ai tempi dell'ultimo film che è ambientato nel 2024 a causa del salto temporale verificatosi dopo Endgame, il personaggio avrebbe ben 29 anni. Bisogna però considerare che lui viene da un altro universo, più precisamente dalla Terra 120703, dove non siamo al passo con la linea temporale principale.

Da quel che sappiamo il primo film di Marc Webb era ambientato nel 2012, mentre nel secondo ci troviamo ben 18 mesi dopo il primo, e dunque nel 2014. In The Amazing Spider-Man, Peter ha 17 anni, e nel capitolo successivo ne ha dunque 18, quasi 19. Ora per quanto riguarda il terzo dipenderà tutto da quanto tempo sarà passato. Si tratterà di un anno o poco più, riprendendo dunque dagli ultimi eventi, o se sarà passata una certa quantità di anni, considerando anche la parentesi di No Way Home ed eventuali altre situazioni? Chissà. In ogni caso Peter avrà sicuramente dai 20 anni in su.

Ma la domanda è: se The Amazing Spider-Man 3 si farà, verrà seguito il piano originale o la trama pensata nel 2015 sarà stravolta in favore di un inserimento di Venom? Staremo a vedere.