The Amazing Spider-Man 3, quanti anni fa doveva uscire il cinecomic con Andrew Garfield?

Mentre tutti si chiedono come sarebbe stato The Amazing Spider-Man 3, i lavori sul quarto film con Tom Holland come protagonista proseguono. No Way Home ha puntato nuovamente i riflettori sull'Uomo Ragno di Andrew Garfield e su quella terza pellicola mai realizzata: ma quando sarebbe dovuta arrivare? Ecco il periodo d'uscita inizialmente previsto.

La Sony, nel 2013, prima che la Disney e la Marvel siglassero un accordo, aveva già fissato una data per il terzo capitolo della saga con Andrew Garfield, decisa a lanciare un vero e proprio Spider-Verse. Si trattava del 10 Giungo 2016, dunque ben tre anni dopo, con un quarto film previsto per il 2018. Tuttavia la data del primo era già slittata a causa di problemi produttivi, fino a che non è stato annunciato l'arrivo dello Spider-Man di Tom Holland, che ha poi fatto il suo esordio sui nostri schermi nel 2017 con Homecoming.

Questo Spider-Verse di cui parlava la Sony nel 2013, ovviamente, oltre ai due film di The Amazing Spider-Man mai arrivati, prevedeva anche l'arrivo di uno spin-off sui Sinistri Sei, probabilmente diviso in due pellicole. Infatti già il secondo capitolo anticipa un possibile ritorno di alcuni villain, e diverse sarebbero state le resurrezioni secondo il regista Marc Webb, che ha dichiarato anche che molto probabilmente avremmo visto il ritorno di Gwen nei panni di Spider-Gwen. Era stato pensato anche un film spin-off su Venom, e l'introduzione tra i villain di The Gentleman, che sarebbe stato una specie di Nick Fury che aveva il compito di reclutare una squadra anti-Spiderman. Insomma, un piano entusiasmante e articolato, che probabilmente oggi sarebbe ancora in corso se fosse andato a buon fine. Ma così non è stato.

Tuttavia nell'ultimo periodo, a causa della discussione sempre più accesa sul tema, molti si chiedono: alla fine The Amazing Spider-Man 3 si farà?