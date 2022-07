The Amazing Spider-Man 3, Andrew Garfield può tornare? L'avvocato:'Legalmente è possibile'

Dopo aver potuto rivedere Andrew Garfield nel costume di Spider-Man al fianco di Tom Holland e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home, i fan sperano nel ritorno dell'attore in un progetto legato a The Amazing Spider-Man 3. Un ex legale di Marvel ha spiegato che dal lato giuridico un ritorno non sarebbe da escludere.

Intervistato da Screenrant, Paul Sarker ha spiegato:"Tutto è possibile dal punto di vista legale. Ciò non significa che sia possibile da un punto di vista aziendale o creativo ma legalmente, come avvocati, spesso rispondiamo alle indicazioni e alle richieste dei team aziendali e creativi. So che Sony ha i diritti esclusivi di Spider-Man. In teoria se Andrew Garfield volesse far parte di questo franchise nel corso del tempo, in The Amazing Spider-Man 3 e ci fosse un budget... Legalmente le parti potrebbero elaborare qualsiasi operazione burocratica per far sì che accada".



Sarker però è convinto di un'altra cosa:"Credo che da un punto di vista creativo Andrew Garfield non lo voglia fare. Penso che abbia dichiarato che si prenderà una pausa dalla recitazione, penso che non sarà nei dintorni se dovesse concretizzarsi The Amazing Spider-Man 3. Ma penso che, se tutti gli altri fattori convergessero, legalmente ci sarebbe un modo per farlo". Sul nostro sito potete recuperare la recensione di The Amazing Spider-Man 2, per potervi preparare adeguatamente ad un eventuale ritorno del franchise.



In passato l'attore confessò il suo ipotetico interesse nel tornare a vestire i panni di Peter Parker ma al contempo di recente Andrew Garfield ha annunciato una pausa dalla recitazione, allontanando l'ipotesi di un suo ritorno. Oltretutto non è detto che Sony sia interessata a realizzare The Amazing Spider-Man 3 quindi bisognerà attendere l'evolversi degli eventi per saperne di più.



Qualche settimana fa i fan sono rimasti vittima di un pesce d'aprile sul ritorno di Andrew Garfield, segno che il desiderio degli appassionati è davvero concreto.