The Amazing Spider-Man 3, Andrew Garfield ci crede: 'C'è del potenziale infinito'

Tra gli Spider-Man di Sam Raimi e quelli targati Marvel Cinematic Universe, The Amazing Spider-Man non ha probabilmente ricevuto il supporto necessario per imporsi a dovere: il franchise con Andrew Garfield vanta però comunque un buon numero di fan che continuano a sperare che Sony si decida a riprendere in mano la situazione.

Le voci su un possibile The Amazing Spider-Man 3 continuano a rincorrersi ormai da anni, e l'ultimo a riaccendere le speranza dei fan è stato proprio Andrew Garfield: l'attore apparso in Spider-Man: No Way Home si è detto convinto che le potenzialità per portare avanti il discorso ci siano tutte, ed è facile immaginare che lui stesso non si tirerebbe indietro.

"La storia non finisce mai, che noi ci facciamo un film o meno. In qualche universo, da qualche parte, quella storia sta proseguendo. C'è del potenziale infinito per questo personaggio e tutte le sue differenti declinazioni, quindi sì, lui è assolutamente lì fuori a fare qualcosa" sono state le parole dell'attore di Silence e The Social Network.

Cosa ne dite? Pensate che il Peter Parker di Andrew Garfield potrebbe avere ancora qualcosa da raccontare? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di versioni alternative, intanto, una fan-art ha immaginato Andrew Garfield come nuovo Venom.