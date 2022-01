The Amazing Spider-Man 2, quella scena tagliata che avrebbe introdotto la Saga del Clone

Come abbiamo scoperto da poco, The Amazing Spider-Man 3 avrebbe adattato la Saga del Clone, che abbiamo conosciuto tra le pagine dei fumetti pubblicati tra il 94 e il 97. A introdurla sarebbe stata una scena nel finale di The Amazing Spider-Man 2, che in seguito è stata però tagliata. Vediamo di cosa si tratta.

Come è stato rivelato, i piani per The Amazing Spider-Man 3, coinvolgevano il ritorno dalla morte del personaggio di Gwen Stacy, che avrebbe poi potuto esplorare il suo potenziale fino a diventare la celebre Spider-Gwen dei fumetti. Ebbene, nella sequenza eliminata al termine del secondo film, c'era anche un'altra resurrezione: quella di Richard Parker, padre di Peter. Da quel che sappiamo, nella scena l'uomo si sarebbe recato dal figlio, svelando di essere sfuggito alla morte e di aver vissuto in segreto per lungo tempo.

Ma perché inserire un momento di questo tipo? Sembra infatti che la scelta di tagliarlo sia la più ragionevole, tuttavia c'è un motivo ben preciso dietro a questa semina, che sarebbe stata fatta in vista di un terzo capitolo: si tratta di un momento preso dalle pagine della Ultimate Spider-Man - Saga del Clone. Di qui è facile capire in che direzione si sarebbe andati. Sicuramente le cose sarebbero diventato più movimentate per il Peter di Andrew Garfield. Vi sarebbe piaciuto vedere di più? Fatecelo sapere nei commenti!