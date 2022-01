The Amazing Spider-Man 2, perché Norman Osborn fa proprio quella fine?

Mentre le possibilità dell'arrivo di The Amazing Spider-Man 3 si fanno sempre più concrete, i fan si guardano indietro al capitolo precedente. Molte sono le domande che si sollevano se si pensa al secondo film con Garfield, e una di queste è: perché Norman Osborn fa quella fine?

Come sappiamo, infatti, il personaggio di Norman Osborn muore poco prima della metà del film a causa di una malattia genetica ereditaria, l'iperprasia retrovirale. A quel punto lascia tutto a suo figlio, Harry. Molti hanno chiesto al regista Marc Webb se quella morte fosse effettivamente definitiva, e a sorpresa lui ha confermato di sì. Ma perchè?

Il personaggio di Norman Osborn aveva avuto un ruolo molto importante nella trilogia di Sam Raimi, e probabilmente la volontà di dargli poco spazio in questa era proprio volta ad allontanarsi dai film con Maguire. Quello che Webb & company stavano provando a fare, era dare vita a qualcosa di nuovo, e riportare troppi personaggi già noti ma differenti nella trama non avrebbe aiutato. Per cui si è deciso di dare spazio al figlio, Harry Osborn.

Proprio la morte di Norman è stata costruita in modo da creare il futuro Goblin di Harry. Infatti sul letto di morte il padre dà al figlio tutto il suo sapere, e gli dice che se non farà qualcosa, morirà esattamente come lui. Proprio questo, e le circostanze, spingeranno Harry a fare l'estremo gesto, trasformandosi dunque in Goblin. Dunque si tratta di una morte fondamentale, sia per tempistiche sia per modalità, perché ha creato il grande villain del film, dando un twist e un personaggio diverso e a questa pellicola. Una mossa non molto apprezzata per tanti, che hanno definito The Amazing Spider-Man 2 un flop. E a voi è piaciuta questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti!