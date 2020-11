The Amazing Spider-Man 2, ecco perché la Mary Jane di Shailene Woodley fu tagliata

Nei due The Amazing Spider-Man abbiamo seguito la love story tra Peter e Gwen Stacy, a scapito di quella Mary Jane Watson forse più conosciuta ma già ammirata pochi anni prima nella celebre trilogia di Sam Raimi. Non tutti, però, ricordano che la storica compagna del nostro eroe avrebbe dovuto fare la sua comparsa al fianco di Andrew Garfield.

Come qualcuno forse ricorderà, infatti, Shailene Woodley fu scritturata per il ruolo di Mary Jane Watson in The Amazing Spider-Man 2: la sua sarebbe stata poco più di una comparsa, ma avrebbe posto le basi per il nuovo interesse amoroso di Peter dopo la morte di Gwen Stacy sul finale.

Proprio quest'aspetto sembrò non convincere Marc Webb: il regista voleva infatti che l'attenzione del pubblico rimanesse concentrata sul rapporto tra Peter e Gwen, senza dettagli che potessero svilire in qualche modo la profondità della loro relazione. In tal senso la presenza di Mary Jane avrebbe potuto rappresentare un elemento di disturbo, pur interessando poche scene e nulla più.

La decisione fu quindi quella di tagliare le sequenze girate con Woodley, sperando di poterla inserire in un futuro terzo film che, come sappiamo, non fu mai girato. Vi sarebbe piaciuto vedere questa versione inedita di Mary Jane? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, Marc Webb si ribadì fiero del lavoro fatto con The Amazing Spider-Man; ecco, invece, alcuni concept di Rhino per The Amazing Spider-Man 2.