The Amazing Spider-Man 2, Mary Jane era nel film: che fine ha fatto?

Non tutti sanno che in The Amazing Spider-Man 2 era presente anche Mary Jane Watson. Nei due film con protagonista Andrew Garfield l'interesse amoroso di Peter Parker è Gwen Stacy, a cui prestò il volto Emma Stone. Tuttavia nel film era inclusa una scena con Mary Jane, interpretata da Shailene Woodley. Ma che fine ha fatto?

Qual è il motivo del taglio della sequenza dal montaggio finale? Molto semplice. I produttori avevano paura che includere Mary Jane nel film avrebbe distolto l'attenzione dalla storia d'amore principale nel dittico, ovvero quella tra Peter Parker e Gwen Stacy. E soprattutto dal finale della love story. Ma ecco perché Mary Jane fu tagliata.



La scena era composta da una parte con Andrew Garfield e Shailene Woodley che si scambiano tenerezze e da una parte con la presenza di Emma Stone. Una presenza ritenuta ingombrante dalla produzione.

Non tutti i fan conoscono l'esistenza di tale sequenza e molti si sono chiesti se davvero fosse opportuno cancellarla dal final cut. Per sapere come andarono le cose scoprite il nostro video su Everyeye Plus.



In ogni caso The Amazing Spider-Man 2, diretto da Marc Webb, è ricordato soprattutto per la tragica sequenza che pone fine alla storia tra Peter e Gwen.

Nel cast del film anche Jamie Foxx, Dane DeHaan, Colm Feore, Felicity Jones, Paul Giamatti e Sally Field.



Su Everyeye trovate la recensione di The Amazing Spider-Man 2.