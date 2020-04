The Amazing Spider-Man 2, guardate i primi concept di Rhyno nel film Sony

Su Instagram, l'artista Jerad S. Marantz ha pubblicato dei nuovi concept-art che mostrano il look iniziale di Rhino, villain comparso in The Amazing Spider-Man 2 grazie all'interpretazione di Paul Giamatti. Le immagini riguarda un design iniziale pensato per il personaggio nel film diretto da Marc Webb, in realtà molto simile a quello definitivo.

Dopo aver condiviso i concept di Lizard, Marantz ha deciso di condividere altro materiale del suo lavoro per il film, concentrandosi sul personaggio di Rhino.

Come spiegato nella didascalia del post, Marantz ha realizzato questi concept anni prima dell'avvento del personaggio nel film con protagonista Andrew Garfield nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man.



Paul Giamatti ha interpretato il personaggio di Aleksei Sytsevich e nelle battute finali della pellicola si trasforma nel villain Rhino, indossato un'armatura robotica, diventando una minaccia per la città.

Nei fumetti Sytsevich è uno dei membri dei Sinistri Sei, una squadra di supercriminali. Spider-Man, dopo il secondo film diretto da Marc Webb, è stato riproposto in un reboot così da poter entrare nel Marvel Cinematic Universe. Peter Parker è ora interpretato dal giovane Tom Holland.

Nel cast di The Amazing Spider-Man 2, oltre a Garfield, anche Emma Stone, Rhys Ifans nel ruolo di Lizard, Denis Leary, Campbell Scott, Martin Sheen e Sally Field nei panni di zia May.

Lo scorso anno Felicity Jones confessò di voler tornare nel ruolo di Gatta Nera, interpretato nel film di Webb. Sul web trovate anche il dissacrante honest trailer di The Amazing Spider-Man 2.