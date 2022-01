The Amazing Spider-Man 2 un disastro? I 5 motivi del flop

Nonostante l'affetto dei fan per Andrew Garfield nei panni di Peter Parker/Spider-Man, è indubbio che i due The Amazing Spider-Man ai quali l'attore ha partecipato non hanno avuto vita facile. E se il primo film è comunque riuscito a farsi apprezzare, il sequel Il potere di Electro è stato definito a più riprese un disastro.

The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro è diretto da Marc Webb, che ritorna alla regia del franchise dopo il primo film.

Andrew Garfield torna ad indossare il costume di Spider-Man, affiancato da Emma Stone nel ruolo di Gwen Stacy e dal premio Oscar Jamie Foxx nei panni del villain, Electro. Sul nostro sito è disponibile l'incontro con il cast di The Amazing Spider-Man 2, in occasione dell'uscita del film.



Nel film Peter Parker prosegue nella ricerca del passato dei suoi genitori ma ben presto dovrà affrontare un nuovo nemico: Electro. Ma non è finita qui, visto che anche il ritorno del suo ex amico Harry Osborn (Dane DeHaan) gli darà del filo da torcere e gli permetterà di capire che dietro a quasi tutte le minacce è presente in qualche modo la Oscorp.



Scoprite su Everyeye la nostra recensione di The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, diretto da Marc Webb.