The Amazing Spider-Man 2, conoscete il finale alternativo per il film di Andrew Garfield?

Dopo The Amazing Spider-Man 2 Andrew Garfield ha abbandonato il ruolo, ma il finale alternativo della pellicola che era stato realizzato e non utilizzato forse lo avrebbe convinto a rimanere.

Probabilmente non molti sapevano che The Amazing Spider-Man 2 aveva un finale alternativo, che avrebbe molto probabilmente dato molto più senso alla pellicola in generale. La scena eliminata, rivelava che il padre di Peter Parker era ancora vivo, una scoperta che avrebbe di fatto cambiato di molto la narrazione, trasformando il triste finale in uno dolceamaro, e magari aperto la strada a un terzo capitolo.

Lo stesso Andrew Garfield ha parlato a proposito del finale alternativo, dicendo di averlo “genuinamente adorato”, ma “alcune persone che lavoravano allo studio non erano del tutto convinte di alcune parti di questo finale”. La scelta presa dalla produzione allo stesso tempo ha scontentato parecchi fan, che non hanno esitato ad esprimere il proprio disappunto nei commenti della clip dalla durata di 6 minuti visionabile su YouTube.

“Non comprenderò mai il motivo per cui l'hanno rimosso, milioni di persone ancora non sanno che esiste! Una recitazione davvero potente da parte di Garfield.” Scrive un utente, “Dà uno scopo a tutte le ricerche che ha fatto e a tutto il tempo che ha speso per trovare Richard Parker. Rende la fine del film più emozionante di quanto non lo fosse già.” Ha aggiunto un altro. The Amazing Spider-Man 2 è da poco disponibile su Disney+, e voi cosa ne pensate di questo finale alternativo? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.