The Amazing Spider-Man 2: ecco come Andrew Garfield si è preparato alla morte di Gwen

qualcosa è andato storto in The Amazing Spider-Man 2 ma non di certo la scena della morte di Gwen Stacy, una delle più commoventi della saga con Andrew Garfield, che di fatto ha costretto i due attori ad una lunga e tortuosa preparazione.

Il supervisore degli effetti speciali di The Amazing Spider-Man 2, Jerome ChenIn, ha rivelato infatti che l'interprete dell'Uomo Ragno e quella del suo primo vero amore hanno deciso di non vedersi per una settimana prima di girare quel particolare segmento, in modo tale da renderlo il più intenso possibile. Solo così i due sarebbero stati in grado di tradurre più che efficace l'incredibile agonia vissuta in quegli istanti da Peter Parker.

"Ricordo che quando stavano per girare quella scena, Andrew e Emma decisero deliberatamente di non vedersi per una settimana. Andrew disse: 'Non voglio vederti! Quando entri in scena, devi fingere di essere davvero morta per me'. Era molto tranquillo. I set erano quasi sempre molto silenziosi. Il regista Marc Webb ama lavorare in maniera tale da catalizzare la concentrazione. Quindi era tutto molto tranquillo, un set completamente chiuso. E ricordo solo che Andrew è entrato e ha pianto in modo incontrollabile. Lo abbiamo visto fare questo per ore. È stato estenuante ma davvero potente".

Negli ultimi tempi, soprattutto dopo l'apparizione di Garfield in No Way Home, si è parlato della possibilità di The Amazing Spider-Man 3. In molti sarebbero curiosi di vedere l'Uomo Ragno dell'attore britannico ancora una volta all'opera, soprattutto dopo il terribile dramma vissuto con la morte di Gwen Stacy.